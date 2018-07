Tudorel Toader a fost intrebat luni de jurnalisti daca recomandarile cuprinse in raportul Comisiei de la Venetia trebuie luate in seama.

"Va rog sa acceptati faptul ca inclusiv eu cunosc puterea recomandarilor Comisiei de la Venetia, exprimate intr-un aviz, fie el si intermediar. Tot in spatiul public s-a afirmat faptul ca Romania va formula un punct de vedere oficial pe care il va transmite Comisiei de la Venetia, inainte de definitivarea formei finale. In masura in care Ministerul Justitiei va fi solicitat in definitivarea, formularea, pana la urma, a acelui punct de vedere al Romaniei, evident ca vom contribui si noi. Prin urmare, pana la momentul acela, si este un lucru pe care eu il repet, daca un sau unii politicieni au exprimat un punct de vedere sau altul eu, ca ministru al Justitiei, nu sunt cel care trebuie sa comenteze comentariile altora", a spus Toader, la sediul MJ, potrivit Agerpres.

Intrebat daca raportul Comisiei de la Venetia este unul politic, Toader a replicat: "In primul rand, este vorba de un raport intermediar, ceea ce inseamna ca dansii, pana in sesiunea din octombrie, il vor definitiva, probabil chiar si completa. In al doilea rand, eu de fiecare data va spuneam sa ne recunoastem, sa ne cunoastem competentele, ceea ce inseamna ca cele trei legi ale Justitiei au constituit initiativa parlamentara, ceea ce inseamna ca raspunsul cel mai adecvat si cel mai motivat il primiti fie de la initiatorii celor trei proiecte de lege, fie de la membrii comisiei care le-a adoptat si supus ulterior dezbaterii parlamentare".

Toader a fost intrebat de jurnalisti care este diferenta intre proiectul MJ privind modificarea legilor Justitiei si cel adoptat in Parlament.

"Imi inchipui ca dumneavoastra stiti ca, in intervalul 25 - 30 octombrie cred, un proiect de lege, care n-a trecut prin Guvern, un proiect de lege care a fost prezentat pana la urma Comisiei speciale ulterior a devenit initiativa parlamentara pentru trei proiecte de lege. Pana la urma, ca sa facem o analiza riguroasa intre si dintre, trebuie sa avem proiectele in fata. (...) O referire pe care nu vreti sa o subliniati, sa va intrebati. Va dau un exemplu: stiti ca Ministerul Justitiei nu a propus ca magistratii sa se pensioneze la 20 de ani? Propunerea pe care o gasiti acolo, care a fost adoptata in lege si pe care, spre surprinderea mea, desi legile au trecut de atatea ori prin controlul de constitutionalitate, desi legile au fost criticate de atatea ori de catre cei care au dreptul de a le critica, de a sesiza Curtea Constitutionala, nimeni dar absolut nimeni nu a criticat acea solutie, nimeni nu a facut referire la reducerea varstei de pensionare", a afirmat Tudorel Toader.