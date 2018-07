"Un astfel de document, denumit «opinie preliminara», nu trebuia facut public, pentru ca el presupune ca urmeaza sa fie modificat. Nu stiu care sunt procedurile prin care se ajunge la opinia preliminara, dar prima remarca pe care vreau sa o fac pe fond (este ca - n.r.) acest document este un document care din punct de vedere juridic mi s-a parut extrem de subtire. Este un document politic, este o opinie politica exprimata din partea Comisiei de la Venetia. Nu e normal. Comisia de la Venetia trebuia sa analizeze subiectele de ordin juridic, nu optiunile politice. Comisia de la Venetia trateaza lucrurile acestea cu o superficialitate care pe mine ma sperie. Efectiv ma sperie. In ceea ce priveste optiunile politice pe care le avem noi in domeniul politicii penale, in domeniul organizarii Justitiei, cred ca filtrele pe care le-am avut si care au functionat, inclusiv la Curtea Constitutionala, au fost suficiente", a spus Tariceanu la RTV, potrivit stirileprotv.ro.

Comisia de la Venetia a recomandat vineri Romaniei sa reconsidere sistemul de numire si demitere a procurorilor de rang inalt, inclusiv prin revizuirea prevederilor respective din Constitutie, in vederea crearii de conditii pentru un proces de numire si demitere neutru si obiectiv prin mentinerea rolului institutiilor, cum ar fi presedintele si Consiliul Superior al Magistraturii (CSM), capabile sa echilibreze influenta ministrului justitiei.

Recomandarea face parte din opinia preliminara, publicata vineri, a Comisiei de la Venetia (organ consultativ al Consiliului Europei, alcatuit din experti independenti in domeniul dreptului constitutional) cu privire la proiectele de amendamente la trei proiecte de modificare a legilor justitiei din Romania.