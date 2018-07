Redam postarea integrala a presedintelui PMP.

"DEMISIA! Ministrul Culturii ii umileste pe romani

Majoritatea toxica PSD-ALDE a ingropat definitiv si irevocabil Centenarul. Guvernul Dancila are cu totul alte preocupari in anul care marcheaza 100 de ani de constituirea Romaniei Mari. Din cauza unei guvernari total iresponsabile, am ratat sarbatorirea celui mai important eveniment din istoria romanilor. Desi partidul nostru a facut numeroase apeluri la mobilizarea si implicarea intregii societati romanesti in celebrarea maretului act istoric, Executivul PSD-ALDE a dovedit o totala ignoranta fata de romanii din tara si din afara.

Intr-un dispret fara margini, Ministerul Culturii, cel responsabil pentru organizarea Centenarului, deruleaza evenimentele dedicate acestei sarbatori, intr-o neinteleasa lipsa de transparenta si de comunicare cu societatea. Fara un minim de promovare a acestei mari sarbatori, romanii nu se pot simti mandri de marile realizari ale inaintasilor nostri care au dus la indeplinirea obiectivului de veacuri al romanilor: Marea Unire.

Ministerul Culturii isi manifesta indolenta si dispretul total fata de Parlament. Ca deputat al Romaniei, am adresat, inca din luna martie, mai multe interpelari si o intrebare legate de desfasurarea evenimentelor privind Centenarul. Nu am primit niciun raspuns. Ori este vorba de o incalcare grava a comunicarii intre intstitutii in termenele legale prevazute ori exista motive pentru a ascunde felul in care sunt cheltuiti banii destinati manifestarilor prilejuite de Centenar.



Intr-o interpelare adresa ministrului Culturii Ivascu in data de 21.03.2018, solicitam informatii publice legate de criteriile care au stat la baza selectarii proiectelor ce au primit bani pentru organizarea unor evenimente dedicate celor 100 de ani de la Marea Unire, precum si calendarul evenimentelor.

Doresc detalii de la minister in acest sens, mai ales ca sunt finantate unele proiecte care nu prea au legatura cu actul din 1918, cum ar fi Festivalul Cerbul de Aur sau Centrul de Excelenta NATO pentru Protectia Mediului. Ministerul de resort s-a acoperit, insa, de o mare tacere, poate complice cu unele adevaruri care stau ascunse in sertarele din luxoasa cladire de pe malul Dambovitei. Exista un mare mister legat de modul in care au fost selectate proiectele Centenarului, iar lipsa prezentarii criteriilor de selectie, creeaza suspiciuni in privinta resurselor alocate.

Intr-o alta intrebare adresata ministrului George Ivascu, pe 16.05.2018, am cerut detalii referitoare la situatia proiectului ”Muzeul Virtual al Unirii”, care trebuia sa fie functional din luna aprilie, dar nici astazi nu se stie nimic de soarta lui. De altfel, mai toate propunerile de finantare sunt in mare intarziere si asa trece pe langa noi un mare prilej de a aduce un omagiu inaintasilor nostri care au creat Unirea. Avem bani (bugetul pentru Centenar a fost votat de la inceputul anului), dar incapacitatea manageriala si iresponsabila a guvernantilor vor duce la imposibilitatea de a-i folosi pentru celebrarea Marii Uniri de acum 100 de ani.

Demisia, domnule Ministru Ivascu! Plecati si recunoasteti ca sunteti cel mai slab ministru al Cuturii din istoria acestei tari!", a scris Tomac pe Facebook.