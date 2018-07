In alocutiunea sa din cadrul panelului "Presedintia Romaniei la Consiliul Uniunii Europene. Tinerii, o prioritate?", ministrul delegat a trecut in revista principalele dimensiuni ale agendei de lucru a mandatului pe care tara noastra il va exercita in perioada ianuarie - iunie 2019, precum si evolutia procesului de pregatire la nivel intern, evidentiind totodata preocuparea constanta de a crea oportunitati pentru ca tinerii sa se poata implica in proiectele demarate de structura din Ministerul Afacerilor Externe pe care o coordoneaza.

In acest sens, oficialul roman a evidentiat rolul pe care organizatiile de tineret l-au jucat in cadrul procesului de consultare privind tematicile de interes ale Presedintiei Romaniei la Consiliul Uniunii Europene, atat prin propunerile formulate, cat si printr-o participare activa si constanta la dezbaterile din cadrul Forumului "EU-RO 2019. Ministrul delegat a subliniat, de asemenea, aportul participantilor la programul-pilot "Voluntari ai Presedintiei Romaniei la Consiliul Uniunii Europene" prin activitatile desfasurate in cadrul directiilor Unitatii pentru Pregatirea Presedintiei Romaniei la Consiliul Uniunii Europene. Totodata, ministrul delegat a reamintit faptul ca logo-ul mandatului este opera unui elev de clasa a IX-a, arata MAE.

"Am cautat sa-i ajutam si sa-i incurajam pe tineri sa participe activ la pregatirea si exercitarea Presedintiei Consiliului Uniunii Europene si vom crea in continuare mijloacele pentru a valorifica resursa de inteligenta si entuziasmul generatiilor tinere. Vom continua sa atragem voluntari, urmand sa demaram, de indata ce Legea Internshipului va fi promulgata, si programul oficial de internship al mandatului pe care il vom prelua incepand cu 1 ianuarie 2019. De asemenea, amplul proces de consultare derulat in vederea creionarii agendei Presedintiei Romaniei la Consiliul Uniunii Europene a reliefat mai multe tematici de interes in domeniul tineretului, precum consolidarea instrumentelor europene privind imbunatatirea sistemului de educatie si formare, accesul egal la oportunitati pentru tineri, cresterea adaptabilitatii tinerilor la provocarile pietei muncii viitorului sau promovarea parteneriatelor intre institutiile publice si mediul asociativ, cu scopul dezvoltarii tinerilor ca parteneri de creare a politicilor publice", a declarat Victor Negrescu.