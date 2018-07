Diplomatul a vorbit, la evenimentul de la ambasada, despre apropierea intre culturile si limbile romana si franceza, mentionandu-i, in acest sens, pe George Enescu, Emil Cioran, Mircea Eliade, Constantin Brancusi, Eugene Ionesco sau Anna de Noailles.

"In cadrul mandatului incredintat de presedintele Republicii Franceze, Emmanuel Macron, ma straduiesc, cu energie si convingere, sa duc mai departe aceasta relatie franco-romana. Vizita presedintelui Republicii Franceze la Bucuresti, pe 24 august 2017, una dintre primele sale deplasari intr-o tara membra a Uniunii Europene, a dat un nou impuls relatiei noastre", a punctat ea.

Ramis a adaugat ca anul acesta este sarbatorita cea de-a zecea aniversare a parteneriatului Romania-Franta si, in viitor, vor fi fixate "noi obiective concrete si ambitioase intr-o larga paleta de domenii".

Va fi deschis Sezonul Franta-Romania

De asemenea, ea a evidentiat ca, la finalul lunii noiembrie, va fi deschis Sezonul Franta-Romania, odata cu vizita presedintelui roman la Paris.

"Tarile noastre actioneaza umar la umar pentru a construi o Europa capabila sa faca fata unor noi provocari. Presedintele Emmanuel Macron est promotorul unui proiect ambitios ce urmareste sa-i faca pe cetatenii nostri sa redevina 'fermecati' de ideea europeana, in aceste vremuri tulburi in care Uniunea Europeana este supusa unor factori de criza interni si externi. Avem nevoie de o Europa care protejeaza cetatenii si este capabila sa raspunda acestor provocari", a afirmat Ramis.

Ea a evidentiat, in context, rolul Romaniei in acest proiect. "Vedem in Romania un partener de prim-plan pentru a duce mai departe acest proiect. Salut spiritul european al poporului roman, deoarece a stiut sa reziste nationalismului si euroscepticismului care, din pacate, se dezvolta pe continent. Si salut, de asemenea, munca noastra comuna cu autoritatile romane pentru a face sa avanseze Europa in fiecare zi, fie ca vorbim despre consultarile europene sau de progrese marcante, precum revizuirea regimului lucratorilor detasati", a adaugat Ramis.



Diplomatul a amintit si de Presedintia romana a Consiliului Uniunii Europene, in primul semestru 2019, moment in care tara noastra "va avea de condus dezbateri importante".



"Ea va oferi Romaniei posibilitatea de a contribui la discutia privitoare la viitorul Europei, in cadrul careia summitul de la Sibiu, din 9 mai va constitui o etapa cruciala", a mentionat Ramis.

Aceasta a vorbit despre succesul Presedintiei romane, anul viitor, "in directia unei Europe a convergentei, protectoare, mai puternica in lume si bazata pe valori comune".

"Aceste valori comune reprezinta fundamentul unitatii europene, iar in relatiile noastre cu Romania, precum si cu ceilalti parteneri, incurajam toate eforturile ce vizeaza pastrarea si apararea acestor valori, printre care statul de drept si independenta justitiei ocupa un loc central", a mai spus Ramis.

Totodata, ambasadoarea a punctat nevoia unei Europe "care isi protejeaza eficient cetatenii si care sa fie puternica in lume", scrie Agerpres.

Ramis: Romania are "una din cele mai dinamice economii din Uniunea Europeana"

"Intreprinderile noastre cred in potentialul sau. Ele au nevoie, in mod natural, de un mediu stabil si previzibil pentru a continua sa investeasca si sa creeze locuri de munca", a afirmat Michele Ramis.

Le receptia de la Ambasada Frantei participa, alaturi de presedintele Klaus Iohannis, membri ai corpului diplomatic, membri ai Guvernului.