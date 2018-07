"V-ati pregatit in scoala, multi ati absolvit dreptul, ati invatat multa teorie, ati invatat ca justitia se face pe baza de probe si nu stabilind tinte si ca prezumtia de nevinovatie este un principiu de drept. Mi-as dori ca teoria sa se regaseasca in practica si in munca voastra de zi cu zi. Si inainte de toate, nu uitati ca si voi sunteti oameni si niciodata nu veti fi mai presus de lege", a declarat Carmen Dan, in discursul tinut in fata absolventilor de la Academia de Politie.

Ministrul de Interne a subliniat ca noii ofiteri de politie trebuie sa ramana impartiali si echidistanti, iar cetatenii trebuie protejati in situatii de urgenta.



"Va incepeti activitatea in acest minister intr-o perioada a schimbarilor, intr-un moment in care cei mai multi dintre colegii pe care ii veti intalni la viitoarele locuri de munca au varste apropiate de a dumneavoastra. Da, Ministerul Afacerilor Interne intinereste, iar dumneavoastra sunteti parte a acestui suflu nou institutional, a unei schimbari de mentalitate si actiune in raport cu provocarile actuale. Tocmai de aceea, misiunea dumneavoastra nu va fi una usoara. Este insa o misiune pe care v-ati ales-o. Cetatenii nostri trebuie protejati de amenintarile clasice, cum ar fi criminalitatea in toate formele ei, migratia ilegala sau terorismul. In fata acestor provocari, trebuie sa ramaneti impartiali si echidistanti, sa respectati statutul profesional si sa nu uitati niciodata ca sunteti in slujba legii. Cetatenii trebuie protejati in situatii de urgenta, pentru ca, de multe ori, sunteti singurul reper de speranta. De multe ori, voi sunteti cei care fac diferenta dintre viata si moarte. In astfel de situatii, singura baricada in fata neprevazutului sunteti voi, salvatorii", a adaugat Carmen Dan.

Sambata, la Academia de Politie "Alexandru Ioan Cuza", a avut loc ceremonia de avansare in grad a promotiei 2018, care a primit titulatura de "Centenarul Unirii".

Este vorba de 577 absolventi la cursuri la zi (497 pentru MAI), diferenta fiind reprezentata de absolventi ai Administratiei Nationale a Penitenciarelor, Serviciului Paza si Protectie si absolventi din Republica Moldova, dar si din Palestina, scrie Agerpres.

Cei mai multi absolventi sunt de la Facultatea de Politie, cursuri de zi - 244, de la Facultatea de Stiinte Juridice si Administrative - 110 si de la Facultatea de Politie de Frontiera - 60, care au primit gradul profesional de subinspector de politie.

De asemenea, 50 de tineri au absolvit Facultatea de Jandarmi, iar 33 au terminat Facultatea de Pompieri, primind gradul de sublocotenent. Alti 17 tineri au absolvit Facultatea de Arhivistica.

In cadrul Facultatii de Politie, la forma de invatamant cu frecventa redusa, au fost pregatiti 36 de absolventi pentru specialitatile politie, jandarmi si politie de frontiera.

Sef de promotie a fost desemnat Alin Mucea, care a urmat cursurile Facultatii de Pompieri, cu media 10. Tanarul sublocotenent a imbratisat cariera de pompier, urmand exemplul tatalui si al fratelui sau, care sunt pompieri in Radauti, judetul Suceava.

Totodata, Cosmin Alin Paraschiv a fost desemnat sef de promotie pe Facultatea de Politie cu media 9,74; Aurica Cotos - sef de promotie pe Facultatea de Politie de Frontiera cu media 9,66; Alexandra Gabriela Moise - sef de promotie pe Facultatea de Jandarmi cu media 9,66; Radu Stelian Ganea - sef de promotie pe Facultatea de Stiinte Juridice si Administrative cu media 9,73; Alexandru Gabriela Telegescu - sef de promotie pe Facultatea de Arhivistica cu media 9,66.

La ceremonie au participat familiile absolventilor, conducerea Academiei de Politie si corpul profesoral, precum si reprezentanti ai structurilor din sistemul de ordine publica si siguranta nationala.