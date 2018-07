"Dupa ce aceasta opinie a ajuns la Bucuresti, Liviu Dragnea ar trebui sa renunte la planurile de a arunca complet in aer ordinea politica si legala prin adoptarea prin OUG a codurilor penale sau a legilor justitiei.



Uniunea Salvati Romania considera ca CCR se afla in fata unui test al adevarului: isi va respecta aceasta institutie misiunea si va lua in considerare recomandarile Comisiei de la Venetia sau va continua sa asculte ordinele PSD-ALDE de a submina independenta justitiei prin modificarile nocive ale legilor justitiei?

Toate cele trei legi ale justitiei se afla in acest moment pe masa CCR. Presedintele Klaus Iohannis a depus sesizare pe 29 iunie cu privire la legea 304, pe 7 iulie a contestat legea 317 si pe 13 iulie a atacat legea 303. Toate aceste legi se pot intoarce in Parlament daca CCR ia in considerare recomandarile Comisiei de la Venetia", arata USR, intr-un comunicat.