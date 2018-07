Chestionata de jurnalisti in legatura cu un aviz negativ pe care l-ar fi dat unei solicitari a fostei sefe a DNA de a beneficia in continuare de paza si protectie, raspunsul lui Carmen Dan a fost: "Fiecare membru al CSAT are libertatea propriilor optiuni. Asa cum stiti, comunicarea se face de la nivelul Administratiei Prezidentiale, insa eu admit ca, exprimandu-mi optiunea, am spus ca exista alternativa pentru paza si protectia persoanelor care nu mai sunt demnitari, inclusiv in situatia in care acestia se simt amenintati sau sunt intr-o situatie de pericol. Exista prevedere legala in sensul acesta si Legea 303 ca si Legea 550 de organizarea si functionare a Jandarmeriei Romane precizeaza foarte clar care sunt competentele acestei institutii (...) Sunt niste rigori care impun conduita unui membru in CSAT. Fiecare membru, contrar oricaror speculatii, are libertatea propriilor optiuni".



Ministerul de Interne a avizat negativ cererea Laurei Codruta Kovesi pentru a obtine protectia SPP, scrie romanialibera.ro.