"Daca vrem sa fim in clubul celor democrati si al statului de drept, obligatoriu trebuie sa tinem seama de aceste precizari. Comisia de la Venetia nu exista pur si simplu ca sa existe, ca sa se joace cineva de-a legea. Ei fac recomandari in cazul tuturor statelor care apeleaza la ei si nu numai in situatia statelor in curs de devenire ca stat de drept. Chiar si state cu vechi traditii in demcratie si statul de drept apeleaza uneori la ei pentru ca sunt acolo si oameni foarte bine pregatiti profesional si oameni care au deocratia in sange", a spus Zegrean la Digi 24.

Chestionat ce urmeaza sa se intampla in cazul in care nu respectam aceste prevederi, raspunsul lui Zegrean a fost: "Atunci plecam din Europa".

De asemenea, el a tinut sa mentioneze ca i se pare "usor exagerata" recomandarea potrivit careia ar trebui modificata Constitutia, noteaza revista22.ro.

Comisia de la Venetia a recomandat vineri Romaniei sa reconsidere sistemul de numire si demitere a procurorilor de rang inalt, inclusiv prin revizuirea prevederilor respective din Constitutie, in vederea crearii de conditii pentru un proces de numire si demitere neutru si obiectiv prin mentinerea rolului institutiilor, cum ar fi presedintele si Consiliul Superior al Magistraturii (CSM), capabile sa echilibreze influenta ministrului justitiei.

Recomandarea face parte din opinia preliminara, publicata vineri, a Comisiei de la Venetia (organ consultativ al Consiliului Europei, alcatuit din experti independenti in domeniul dreptului constitutional) cu privire la proiectele de amendamente la trei proiecte de modificare a legilor justitiei din Romania.