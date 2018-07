"Va intra din septembrie in dezbatere parlamentara fara niciun fel de dubiu. Noi va trebui sa-l tinem o luna de zile in dezbatere publica, pentru ca este un proiect al Guvernului. Sigur ca va fi probabil mai mult de o luna de zile pentru ca vom iesi in aceasta vara cu el. Toata lumea poate sa-si spuna punctul de vedere pe legea aceasta a pensiilor, poate trimite mesaje la minister cu ce i se pare in neregula la aceasta lege, sa solicite anumite modificari", a declarat Olguta Vasilescu.

Chestionata daca legea pensiilor va fi adoptata prin asumare raspunderii Guvernului, ministrul Muncii a precizat ca este o lege mult prea importanta ca sa nu poata fi dezbatuta de toti.



"Este o lege mult prea importanta ca sa nu poata fi dezbatuta de toata lumea. Termenul de intrare in vigoare va fi inceputul anului viitor. Are doua componente aceasta lege a pensiilor si anume: punctul de pensie care creste etapizat si vedeti ca nu am avut nevoie de o noua lege a pensiilor ca sa facem aceasta crestere pe punctul de pensie. Urmatoarea este prognozata in primavara. Punctul de pensie va creste la 1.250 de lei de la 1.100 de lei", a completat ea, citata de adevarul.ro.