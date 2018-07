"Printre cele mai importante solicitari adresate de catre Comisia de la Venetia autoritatilor romane sunt:



revenirea asupra mecanismului de desemnare a procurorilor-sefi in scopul diminuarii importantei factorului politic, in special prin diminuarea rolului ministrului justitiei si, prin acordarea drept contrapondere a unui rol sporit Presedintelui si Consiliului Superior al Magistraturii;

asigurarea libertatii de expresie a judecatorilor si procurorilor;

renuntarea la formarea unei structuri distincte care sa ancheteze exclusiv infractiunile in care sunt implicati magistrati, aceasta putand reprezenta un mod indirect de presiune asupra independentei judecatorilor si procurorilor;

reconsiderarea reglementarilor privitoare la raspunderea magistratilor, fiind nevoie ca activitatea acestora sa fie libera de orice factori externi;

renuntarea la posibilitatea pensionarii anticipate a unui numar semnificativ de magistrati, fapt care ar putea genera un colaps pentru intregul sistem de justitie.

Avertismentul dur adresat autoritatilor romane de catre Comisia de la Venetia, cel mai respectat for al juristilor europeni, reprezinta un prag peste care coalitia de guvernare nu mai poate trece fara a distruge credibilitatea internationala a Romaniei. Desi au ignorant indignarea romanilor aratata timp de un an si jumatate prin proteste stradale, partidele din coalitia majoritara sunt obligate, in temeiul dispozitiilor articolului 11 din Constitutia Romaniei, sa respecte solicitarile Comisiei de la Venetia si sa implementeze recomandarile acesteia. Ignorarea raportului Comisiei de la Venetia ar reprezenta o incalcare clara a Constitutiei Romaniei, fapt ce ar lipsi de legitimitate guvernarea actuala.

Mai mult, un refuz al coalitiei de guvernare nu ar mai reprezenta doar o lipsa de consideratie fata de proprii cetateni, asa cum s-a intamplat pana acum in numeroase cazuri, ci chiar tradarea intereselor nationale ale Romaniei, ducand la marginalizarea acesteia pe plan european si la pierderea increderii partenerilor internationali", arata formatiunea intr-un comunicat.