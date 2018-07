"Comisia de Venetia confirma ceea ce USR a strigat, inclusiv la portavoce, in Parlamentul Romaniei: legile justitiei date de majoritatea PSD-ALDE stirbesc independenta justitiei si reprezinta un mare pas inapoi pentru Romania!

USR cere CCR sa ia act de recomandarile Comisiei de la Venetia in analiza de constitutionalitate la legile justitiei. In caz contrar, vom depune in regim de urgenta in Parlament un proiect de modificare a celor trei legi ale Justitiei potrivit recomandarilor Comisiei, dupa acestea vor fi promulgate.

Comisia a criticat si procedura de adoptare pe repede inainte, fara consultari, studii de impact si fara sa fie asteptata opinia ei, asa cum a fost recomandat Romaniei de catre institutiile europene.



Si noi am acuzat-o, pentru ca serveste unui singur scop: salvarea penalilor. Speram ca dupa ce aceasta opinie a ajuns la Bucuresti sa o citeasca si Liviu Dragnea si sa renunte la planurile de a arunca complet in aer ordinea politica si legala prin adoptarea prin OUG a codurilor penale sau a legilor justitiei.

Ceea ce Curtea Constitutionala a Romaniei s-a facut ca nu vede, ba dimpotriva, a dat si o mana de ajutor la subordonarea Justitiei unui ministru numit politic, a vazut clar Comisia de la Venetia.

Poate ca putina distanta fata de Liviu Dragnea l-ar ajuta si pe Valer Dorneanu sa observe mai limpede ca legile Justitiei, codurile penal si de procedura penala, nu servesc statului de drept si interesului superior al Romaniei si cetatenilor ei.

Limitarea atributiilor presedintelui Romaniei si ale Consiliului Superior al Magistraturii la numirea si revocarea procurorilor sefi si intarirea puterii unui ministru numit politic este riscanta pentru continuarea luptei anti-coruptie, in contextul in care exista tensiuni intre politicieni si procurori. Mai sunt multe alte critici, le las juristilor din USR sa le analizeze, dar concluzia Comisiei este fara echivoc: unele articole din cele trei legi submineaza independenta procurorilor si judecatorilor", a scris Dan Barna pe Facebook.