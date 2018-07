"Observ ca preocuparea principala a celor care guverneaza de aproape doi ani este cum sa scape de dosarele penale mai repede in loc sa se ingrijeasca asa cum au promis de bunastarea populatiei, economie, infrastructura rutiera, spitale sau educatie.

Ar fi bine ca domnul Dragnea si doamna Dancila sa se gandeasca serios la toate consecintele care ar putea sa urmeze dupa introducerea in guvern a unei ordonante de urgenta care sa albeasca dosarele penale si sentintele politicienilor. Dupa ultima incercare de acest fel am avut proteste cu sute de mii de cetateni in strada si o tensiune sociala imensa. Fortarea unei ordonante de amnistie si gratiere va fi probabil ultimul act al unei coalitii care nu doar ca si-a ratat programul de guvernare dar a guvernat haotic si in niciun caz pentru cei pe care i-a ademenit la vot cu promisiuni desarte. Ori, nu pentru acest lucru au fost votati ci pentru ca oamenii le-au dat credit asteptand un trai mai bun", a scris Dacian Ciolos pe Facebook.