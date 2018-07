"Pozitia Comisiei de la Venetia este una corecta, pentru ca a evaluat lucrurile cunoscandu-le temeinic din teren. Doi, ingrijorarile cu privire la mecanismul de numire a sefilor de Parchete, iarasi este o abordare corecta pentru ca ultimele decizii ale Curtii Constitutionale cu privire la acest mecanism arata vulnerabilitatile unui sistem care poate cu foarte multa usurinta sa fie transformat intr-un sistem controlat de decidentii politici. Si, tocmai de aceea mecanismul trebuie sa fie unul regandit, astfel incat independenta Justitiei sa fie garantata, iar procurorii sa-si poata desfasura activitatea fara niciun fel de ingerinte din partea politicului", a declarat Eugen Tomac, vineri, pentru AGERPRES.

Presedintele PMP a adaugat ca procurorii nu pot fi subordonati ai Guvernului, "sa depinda de vointa unui ministru al Justitiei, ci trebuie sa aiba confortul necesar ca sunt independenti si nu raspund decat in fata legii si a propriei constiinte".



"Deci, din acest punct de vedere, cred ca punctul de vedere al Comisiei de la Venetia nu mai poate fi ignorat si, iata, ca avem in fata o noua problema pe care trebuie sa o gestionam cu maturitate, nu in functie de ambitiile unui lider politic cum este Liviu Dragnea", a mai declarat Tomac.

Comisia de la Venetia a recomandat vineri Romaniei sa reconsidere sistemul de numire si demitere a procurorilor de rang inalt, inclusiv prin revizuirea prevederilor respective din Constitutie, in vederea crearii de conditii pentru un proces de numire si demitere neutru si obiectiv prin mentinerea rolului institutiilor, cum ar fi presedintele si Consiliul Superior al Magistraturii (CSM), capabile sa echilibreze influenta ministrului Justitiei.

Recomandarea face parte din opinia preliminara, publicata vineri, a Comisiei de la Venetia (organ consultativ al Consiliului Europei, alcatuit din experti independenti in domeniul dreptului constitutional) cu privire la proiectele de amendamente la trei proiecte de modificare a legilor justitiei din Romania.