Comisia de la Venetia a oferit astazi o opinie preliminara cu privire la amendamentele aduse celor trei legi ale Justitiei privind organizarea judiciara, concluzionand ca modificarile "cel mai probabil vor submina independenta procurorilor si judecatorilor romani si increderea publicului in justitie".

"Aceste modificari includ amendamentele care pot afecta independenta procurorilor, precum noul sistem de numire si revocare a procurorilor-sedi, rolul ministrului Justitiei si aparitia controlului ierarhic. Limitarea libertatii de exprimare a magistratilor ridica si ea ingrijorari, la fel si noua sectie pentru investigarea magistratilor, dar si noua organizare care slabeste rolul CSM, ca garant al independentei sistemului judiciar", arata Comisia de la Venetia.

"Desi unele imbunatatiri au fost aduse in urma criticilor si deciziilor date de Curtea Constitutionala, este dificil sa nu vedem pericolul pe care aceste instrumente l-ar avea in a pune presiune pe judecatori si procurori si, in cele din urma, a submina independenta sistemului de justitiei, a submina calitatea si eficienta sa, ceea ce va avea efecte negative asupra luptei impotriva coruptiei", adauga Comisia de la Venetia, potrivit Digi24.

Vezi documentul aici.