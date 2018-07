Procurorul general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, domnul Augustin Lazar, avertizeaza asupra pericolului pe care il genereaza atacurile sistematice ale unor persoane publice impotriva Ministerului Public, atacuri de natura a afecta principiul separatiei puterilor in stat, a carui respectare este esentiala intr-o societate democratica.

In acest sens, procurorul general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie doreste sa sublinieze urmatoarele aspecte:

Delegarea procurorilor se realizeaza de catre procurorul general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie in temeiul art. 57 alin. 7 din Legea nr. 303/2004 privind statutul procurorilor si judecatorilor: "In interesul serviciului, procurorii pot fi delegati, cu acordul scris al acestora, inclusiv in functii de conducere, de catre procurorul general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, la parchetele din cadrul Ministerului Public pe o perioada de cel mult 6 luni"

Repartizarea procurorilor se face in conformitate cu art. 95 alin. 2 din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciara: "Conducatorul fiecarui parchet repartizeaza procurorii pe sectii, servicii si birouri, in functie de pregatirea, specializarea si aptitudinile acestora".

Pentru perfectionarea legislatiei penale, Ministerul Public are atributia legala de a studia cauzele si factorii favorizanti ai criminalitatii si de a face propuneri in vederea eliminarii acestora, astfel cum este prevazut in art. 63 lit. i din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciara: "Ministerul Public (…) studiaza cauzele care genereaza sau favorizeaza criminalitatea, elaboreaza si prezinta ministrului justitiei propuneri in vederea eliminarii acestora, precum si pentru perfectionarea legislatiei in domeniu".

Constitutia Romaniei, in art. 131 alin. 1 consfinteste rolul Ministerului Public de a reprezenta in activitatea judiciara "interesele generale ale societatii si de a apara ordinea de drept, precum si drepturile si libertatile cetatenilor", se arata in comunicat.