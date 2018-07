"Prin modul in care a fost adoptata, precum si prin continutul normativ, legea mentionata incalca dispozitiile art. 1 alin. (5), ale art. 16 alin. (1), ale art. 44 alin. (3), ale art. 61 alin. (2) coroborate cu cele ale art. 75, precum si pe cele ale art. 136 alin. (5) din Constitutie", sustine seful statului in sesizare.

Parlamentul a transmis pe 26 iunie spre promulgare acest act normativ, informeaza Agerpres.

Iohannis mentioneaza ca Senatul, in calitate de for legislativ decizional, a adoptat legea intr-o forma substantial diferita fata de Camera Deputatilor, fiind introduse noi dispozitii referitoare la realizarea inventarului bunurilor ce alcatuiesc domeniul public al unitatii administrativ-teritoriale, dar si aspecte legate de concesiunea terenurilor din domeniul privat al unitatilor administrativ-teritoriale, fiind eliminate prevederile care vizau procedurile si circuitul documentelor necesare in procesul de adoptare a hotararilor consiliului local.

"Prin forma adoptata de Senat legea se indeparteaza atat de scopul ei initial, in sensul de vointa politica a autorilor propunerii legislative, cat si de forma adoptata de Camera Deputatilor, cea mai mare parte a modificarilor adoptate de Senat referindu-se la realizarea inventarului bunurilor apartinand domeniului public al statului", arata presedintele Iohannis.

El apreciaza ca actul normativ incalca, prin modul sau de adoptare, principiul bicameralismului, cu consecinta neconstitutionalitatii legii in ansamblul sau.

Potrivit sefului statului, legea supusa controlului de constitutionalitate schimba procedura privind inventarul bunurilor apartinand unitatilor administrativ-teritoriale, in sensul in care atestarea apartenentei bunurilor la domeniul public judetean sau de interes local nu se mai face prin hotarare de Guvern. Astfel, dupa inscrierea provizorie a bunurilor, realizata de catre oficiul teritorial al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara, ca urmare unei hotarari a autoritatii deliberative, Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice transmite un punct de vedere in termen de maximum 60 de zile.

Ulterior acestui punct de vedere si modificarii, daca este cazul, a hotararii de aprobare a inventarului bunurilor din domeniul public, se adopta o alta hotarare a autoritatii deliberative, prin care se atesta inventarul bunurilor din domeniul public local. In plus, valabilitatea atestarii la domeniul public al unitatilor administrativ-teritoriale este conditionata de existenta, ca premisa, a unui mod legal de dobandire a proprietatii publice.

"Instituirea posibilitatii ca un bun pentru care nu exista acte doveditoare ale dreptului de proprietate sa fie inclus in inventarul bunurilor apartinand domeniului public, prin simpla declaratie pe propria raspundere a secretarului unitatii administrativ-teritoriale, care atesta simplul fapt ca nu exista litigii solutionate definitiv, deschide posibilitatea ca bunurile sa fie trecute in inventarul bunurilor din domeniul public al unitatilor administrativ-teritoriale chiar si in lipsa unor acte doveditoare ale dreptului de proprietate", subliniaza seful statului in sesizare.

Presedintele Iohannis adauga ca legea instituie unele exceptii de la regula potrivit careia concesionarea bunurilor ce apartin domeniului privat al unitatilor administrativ-teritoriale se face prin licitatie publica. In acest context, el mentioneaza prevederea conform careia "concesionarea terenurilor ce apartin domeniului privat al unitatilor administrativ-teritoriale se poate realiza in mod direct catre proprietarii constructiilor edificate pe acestea, precum si in situatiile prevazute de Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare", completand ca legiuitorul a instituit dreptul de preemptiune doar pentru constructorii de buna-credinta la cumpararea terenului din proprietatea privata a unitatii administrativ-teritoriale.

"Posibilitatea concesionarii respectivelor terenuri in mod direct catre proprietarii constructiilor edificate pe acestea, fara licitatie publica si fara a se face distinctie intre constructorii de buna-credinta si cei de rea-credinta, constituie un privilegiu nejustificat obiectiv si rational pentru aceasta categorie fata de alti proprietari interesati de concesionarea respectivului teren - dar care nu au ridicat o constructie pe acesta - contrar art. 16 alin. (1) din Constitutie. Mai mult, prin introducerea acestei dispozitii, se creeaza posibilitatea ca inclusiv constructorii de rea-credinta sa beneficieze de acest privilegiu, in raport cu o persoana interesata de concesionarea terenului, o atare reglementare fiind contrara scopului legii si reglementarilor privind concesiunea, drept modalitate de exploatare a unui bun al unei unitati administrativ-teritoriale, aspect ce contravine si art. 1 alin. (5) din Constitutie", explica seful statului.

El solicita CCR sa constate ca legea este neconstitutionala in ansamblul sau.