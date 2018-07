"Este o discutie pe care cu siguranta o sa o purtam in continuare in cadrul Coalitiei PSD-ALDE si este o discutie care cu siguranta se va purta in continuare si in structurile de conducere ale PSD, in Biroul permanent si in Comitetul Executiv National", a spus Mihai Fifor, cand a fost intrebat daca se va mai discuta despre suspendarea presedintelui.

Liderul PSD, Liviu Dragnea, afirma miercuri seara la Antena 3 ca subiectul privind suspendarea presedintelui Klaus Iohannis este "ferm deschis", pentru ca amanarea semnarii decretului de revocare a sefei DNA, Laura Coduta Kovesi, nu a fost singurul motiv pentru a solicita suspendarea.

"Este ferm deschis subiectul suspendarii presedintelui Iohannis, pentru ca doar faptul ca a semnat decretul de revocare a doamnei Kovesi nu inseamna ca asta era singurul motiv de suspendare. De 7-8 luni de zile presedintele, care ar trebui sa fie presedintele tuturor romanilor, si cel care mediaza intre puterile statului si care coaguleaza in jurul lui puterile statului si energiile pozitive din aceasta tara, blocheaza in mod constant activitatea Parlamentului prin contestare, recontestare, retrimiterea unor legi foarte importante si necesare care trebuiau sa intre in vigoare demult, blocheaza de cate ori poate activitatea Guvernului, ameninta Guvernul, ameninta primul-ministru, participa la proteste impotriva Guvernului, incita la rasturnarea ordinii constitutionale, incitand lumea sa iasa in strada la proteste, trimite consilieri prezidentiali sa ameninte sau sa induca teama unui judecator de la CCR si este un sir lung de incalcari ale Constitutiei care se tot pun in dreptul presedintelui Iohannis", a sustinut Liviu Dragnea

"Atata vreme cat presedintele va respecta Constitutia, va lasa ca lucrurile sa evolueze normal in acest demers de a scoate mizeria la suprafata, mizeria insemnand toate componentele statului paralel, nu stiu daca suspendarea mai trebuie sa fie prima preocupare. Trebuie sa existe un motiv politic si constitutional solid", a spus Tariceanu, joi seara, la Antena 3, potrivit News.ro.