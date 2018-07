"Federatia Sindicatelor din Administratia Nationala a Penitenciarelor informeaza ca un dosar penal referitor la abuz in serviciu si restrictionarea dreptului de reprezentare sindicala pe numele ministrului Tudorel Toader se afla deja in lucru la Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, fiind declansata urmarirea penala in rem. In cursul acestei saptamani, reprezentantii partii vatamate - Federatia Sindicatelor din Administratia Nationala a Penitenciarelor au fost audiati, faptuitorul Tudorel Toader urmand a fi chemat in perioada urmatoare pentru a fi chestionat in legatura cu acuzatiile de abuz in serviciu si de restrictionare a dreptului de reprezentare sindicala", se arata in comunicat.

FSANP a anuntat, totodata, ca sustine protestele declansate de catre consilierii de probatiune pe fondul lipsei de "solutii concrete si asumate" pentru rezolvarea unor probleme legate de "deficitul de personal, calitatea precara a conditiilor de munca si discriminari salariale".

"Tergiversarea rezolvarii acestor probleme submineaza sistemul de justitie in ansamblu, practic fiecare componenta fiind afectata de o abordare similara din partea ministrului Justitiei, domnul Tudorel Toader, si a interpusilor domniei sale la conducerea serviciilor de probatiune si penitenciare subordonate. Nici sistemul de probatiune si nici cel penitenciar nu pot functiona eficient in conditiile unui deficit sever de personal raportat la numarul si complexitatea cazurilor gestionate, dar si a volumului in crestere al activitatilor presupuse de asigurarea supravegherii pe durata executarii unor sanctiuni penale, in libertate sau in detentie", mentioneaza FSANP, potrivit Agerpres.

"Discriminarile salariale si calculul eronat al unor drepturi salariale par a fi o constanta institutionala la nivelul Ministerului Justitiei si a institutiilor subordonate, interpretarea legilor fiind de foarte multe ori arbitrara, iar rezolvarea problemelor de aceasta natura fiind posibila, in lipsa unui dialog real, doar in instanta", se mai arata in comunicat.

FSANP anunta pe 31 mai ca a formulat o plangere penala impotriva ministrului Justitiei, Tudorel Toader, pentru savarsirea infractiunilor de abuz in serviciu si incalcare a dreptului de reprezentare sindicala, fapte pedepsite cu pana la 7 ani de inchisoare.

Organizatia preciza ca plangerea a fost depusa la Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, ca urmare a refuzului lui Tudorel Toader de a permite participarea reprezentantilor sindicali la negocieri.

"In data de 24 mai 2018, Tudorel Toader a refuzat in mod abuziv participarea reprezentantilor FSANP la intrevederea ce a avut loc la sediul Ministerului Justitiei pentru dezbaterea unor acte normative de interes, limitand astfel exercitarea atributiilor de reprezentare si a mandatului acestora in vederea apararii si promovarii drepturilor si intereselor profesionale ale membrilor de sindicat. Desi, in perioada mai 2017 - mai 2018, au fost mai multe runde de negocieri si mai multe intalniri oficiale intre Tudorel Toader si reprezentantii FSANP, ministrul si-a permis, inca o data, sa dezinformeze cu intentie opinia publica si mass-media invocand o asa-zisa lipsa de calitate a organizatiei sindicale care a cerut insistent demiterea acestuia pentru incompetenta si subminarea sistemului penitenciar", sustinea atunci FSANP.

Federatia mentiona ca Tudorel Toader cunostea faptul organizatia sindicala este reprezentativa la nivelul sistemului penitenciar.