Senatorul PNL de Timis face referire la o emisiune in care presedintele Camerei Deputatilor a fost invitat si unde "a vorbit exclusiv despre presedintele Romaniei".



"Evident ca asta nu inseamna un profil de om de stat, de om care conduce majoritatea parlamentara si, indirect, guvernul Romaniei, ci este un profil de om bolnav, de obsedat. Realmente obsedat si spun asta pentru ca sunt inca colegi ai domniei sale care inca il mai sprijina si care ar trebui sa fie ingrijorati de genul acesta de reactie. Exista scuze, evident, dar nu suficiente pentru a justifica comportamentul sau.

A facut chiar domnia sa public faptul ca mai are doua dosare penale care urmeaza sa fie supuse analizei pentru redeschidere, unul pe numele Dragnea, unul pentru compania prin care a devalizat jumatate din Romania, si anume TelDrum, in septembrie. Deci presiunea pe Liviu Dragnea este una foarte mare si el, stiindu-se vinovat de aceste lucruri, nu are de ales decat sa ameninte pe toata lumea de dimineata pana seara. Asa face un om care simte fiorul finalului. Ratiunea si echilibrul nu sunt, din punctul meu de vedere, compatibile cu profilul lui Liviu Dragnea, iar problemele lui nu au rezolvare, indiferent cat de mult ar ameninta cu suspendarea pe actualul presedinte al Romaniei", a spus Gorghiu, citata de adevarul.ro.