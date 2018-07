"Am inteles ca doamna Dancila i s-a plans presedintelui Comisiei Europene, Jean Claude Junker, de faptul ca eu i-am facut sesizare. Numai ca ce a omis sa spuna doamna Dancila - si cred ca nu intelege - eu nu am facut sesizare numai legata de posibilitatea comiterii infractiunii de inalta tradare, am facut sesizare pe divulgare de informatii cu caracter de secret, fapta care evident s-a comis, am facut sesizare pentru uzurpare de functii, adica premierul si Guvernul au uzurpat functia presedintelui, pentru ca exista o decizie a Curtii Constitutionale 683, care spune clar: politica externa e condusa de presedinte, Guvernul are un rol tehnic de executie, de punere in practica a politicii externe, nicidecum de decizie in materie de politica externa. Adica e uzurpare aproape.

Iar apropo de tradare: cum sa califici altfel decat tradare atunci cand pentru interesele personale ale lui Dragnea, de a avea relatii mai bune cu un lider politic, tu sacrifici interese fundamentale ale Romaniei, tu distrugi punti care au fost construite zeci de ani cu tarile UE, cu Israelul, cu tarile arabe si mai ales cand faci un demers si nici macar nu ajunge la finalitate si tu stii foarte bine ca nu ajunge la nicio finalitate? Nu se poate, astea sunt lucruri de o gravitate extrema", a spus Orban, citat de jurnalul.ro.