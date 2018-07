"Multi colegi erau ingrijorati de o posibila suspendare a primului ministru Viorica Dancila, in legatura cu memorandumul privitor la mutarea ambasadei", a precizat al doilea om in stat la Antena 3.

Presedintele Senatului a fost chestionat in legatura cu plangerea penala pentru inalta tradare depusa impotriva prim-ministrului, liderul ALDE mentionand care ar fi fost sfaturile sale.

"In conditii normale, i-as fi spus doamnei prim-ministru: «Draga Viorica, n-ai cum sa le pui calus la gura si nu ai cum sa-i educi pe toti neavenitii din politica. Mai sunt si tampiti, mai sunt si unii care sunt dementi, asa este peste tot, padurea este plina cu tot felul de lighioane.» Asta era intr-o situatie normala. Acum, fara sa vreau catusi de putin sa o fac sa se ingrijoreze, as spune ca e bine sa fim prudenti, ca nu stim ce se intampla (...)

Sigur ca, pe fond, nu e nimic ilegal. Un memorandum care stabileste in cadrul Guvernului ca se face o analiza inter institutionala pentru mutarea ambasadei, este un demers perfect legal care nu are ce sa fie crima de inalta tradare. Totul este o nebunie. Dar, nu suntem intr-o situatie normala. Ca atare, eu as vedea ca lucrurile acestea probabil va fi necesar sa fie rezolvate intr-un scurt timp pentru ca pregatirea presedintiei CE nu e o joaca", a declarat el, citat de stirileprotv.ro.