"Nu pot fi lasati in continuare procurori care au mentalitatea din perioada comunista, procurori care cred ca scopul lor este sa gaseasca vinovati si sa raporteze cat mai multe dosare la hectar, cum a facut doamna Kovesi, in asa fel incat Romania sa para cea mai corupta tara din Europa", a declarat al doilea om in stat la Antena 3.

El a tinut sa mentioneze ca "imaginea asta de cea mai corupta tara din Europa a fost creata, in principal, de acest DNA, in frunte cu doamna Kovesi".

"In baza articolului din Codul Penal referitor la abuzul in serviciu, care nu este o infractiune de coruptie, ci o infractiune asimilata coruptiei, a intocmit 90 la suta dintre dosarele de la DNA. Numarul acestor dosare si condamnarile de rigoare, intr-o perioada de 7 an,i s-a ridicat la 6.700 de dosare si condamnari. Daca adunam dosarele din celelalte tari nu cred ca ajungem la aceasta cifra record", a adaugat el, completand ca Romaniei i s-a facut "un deserviciu imens".

"Romania nu sta pe picior de egalitate cu celelalte tari europene, atata timp cat este blamata cu aceasta eticheta. Oficialii romani nu pot sa aiba aceeasi greutate in pozitiile lor, cat au aceasta eticheta, tinichea legata de coada. Este un deserviciu urias", a conchis Tariceanu, citat de ziare.com.