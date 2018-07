"Convingerea mea e ca zilele lui Dragnea sunt numarate, starea de spirit in PSD, pe masura ce Dragnea devine din ce in ce mai irational, din ce in ce mai agresiv, din ce in e mai absurd in aparitiile publice, in demersurile pe care le initiaza - din ce in ce mai multi oameni din PSD se indeparteaza si nu il vor urma in demersurile lui nebunesti. Sa spui acum ca e valabila in continuare suspendarea, in conditiile in care nu ai niciun pretext constitutional, dezvaluie de fapt adevaratul plan al lui Dragnea. Planul lui e simplu: vrea sa puna mana pe Parchete, pe servicii, aia e cheia bataliei. (...) Obiectivul lui fundamental e sa fie suspendat presedintele, iar in perioada respectiva, uzand in mod abuziv de aceste parghii, sa-si numeasca oameni fideli in conducerile Parchetelor si in conducerile serviciilor si, de asemenea, sa isi promulge legile justitiei si eventual Codul penal si Codul de procedura penala", a spus Orban la Realitatea TV.

Orban a sustinut ca de o luna si jumatate PNL este supus "unui bombardament de stiri false" instrumentat de PSD, un "PSD disperat" pentru ca in momentul de fata PNL "e umar la umar" cu el in sondaje, scrie Agerpres.