"Al doilea pilon al statului paralel a cazut, s-a rupt, a fost indepartat. (...) Am stat si m-am gandit: dar problema de fond, statul paralel, acest deep state, a fost in acest fel demantelat, plecand Coldea si, acum, Kovesi? Va spun ca am mari dubii in aceasta privinta si am sa si explic de ce. Eu cred ca in decursul acestor 10-12 ani de cand 'proiectul asta', cu ghilimelele de rigoare, a fost construit, s-au creat o serie de legaturi intre oamenii din servicii si oamenii din justitie. S-au creat probabil, am dreptul sa ma gandesc, o serie de complicitati. Poate sunt lucruri pe care nici unii, nici altii n-ar vrea sa le vada iesite la suprafata, pentru ca au motive sa se teama, pentru ca lucrurile nu sunt legale; acele protocoale care au cimentat aceasta colaborare sunt pe langa lege", a spus Tariceanu la Antena 3.

El a apreciat ca procedura trebuie continuata pentru ca institutiile statului sa intre in ceea ce a numit "normalitate" si sa existe "o separatie autentica" a puterilor in stat, scrie Agerpres.

"Cred ca avem nevoie (...) sa ducem aceste chestiuni pana la capat. Adica acest demers, daca vreti sa-i spuneti lupta - poate nu e incorect -, trebuie dus pana la capat, in asa fel incat sa revenim la normalitate, insemnand ca institutiile sa fie puse, fiecare, la locul lor adevarat. Sa existe o separatie autentica a puterilor in stat, sa existe o independenta reala a judecatorilor. Sigur ca in acest sens e foarte mult de lucru, e foarte multa nevoie de a aduce la suprafata toata aceasta zgura, tot acest gunoi care s-a adunat si care este, probabil, undeva pus sub pres", a afirmat Tariceanu.