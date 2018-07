"Nu tergiversez. Imi exercit prerogativele constitutionale si trebuie sa fac acest lucru, fiindca sub conducerea acestui Dragnea se legifereaza prost, iar in continuare o sa fac exact ce scrie in Constitutie. Sunt presedintele care respect intr-adevar Constitutia, voi folosi instrumentele constitutionale in continuare", a spus presedintele Klaus Iohannis, potrivit Mediafax.

Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat miercuri ca nu va impune Guvernului nimic in ceea ce priveste o posibila ordonanta de urgenta pentru modificarea codurilor penale, dar spune ca asteapta ca fiecare din partid, indiferent de functie, sa faca in asa fel incat PSD sa isi respecte promisiunile.

"Nu o sa impun premierului nimic. Fiecare in functia pe care o detine are responsabilitati si decizii. Ce tine de Parlament si decizia politica, sunt lucruri rezolvate. Decizia politica a fost asumata, cu calendar asumat public, Parlamentul a adoptat legea. Ca si partid, de aici incolo, sa vedem cum sunt lucrurile. Contestari, ei vor sa intinda perioada de intrare in vigoare, in speranta restauratiei, pentru ca abuzuri sunt si acum, si acum sunt presiuni si amenintari sa faca denunturi. Ce vor face partenerii din Coalitie, vom discuta cat de curand, maine, poimanie ne intalnim, nu plec nicarieri. Astept ca toti colegii, indiferent de functii, sa faca ce e de facut pentru ca obiectivele asumate, prezentate in 2016 sa fie indeplinite" a declarat Liviu Dragnea, la Antena 3.