"In ce priveste DIICOT voi lua o decizie saptamana viitoare, dupa ce se termina toate procedurile, iar in ce priveste DNA nu am deocamdata niciun fel de date concrete. In masura in care se va demara procedura, sigur, vom proceda conform legii, ca intotdeauna", a declarat Klaus Iohannis raspunzand unei intrebari, potrivit Digi24.

In momentul in care acesta a fost intrebat daca va avea negocieri cu liderii PSD-ALDE in privinta viitorului procuror-sef al DNA, presedintele Iohannis a afirmat: "Presedintele nu negociaza aceste chestiuni. Aceste chestiuni probabil se negociaza de ministrul Justitiei inainte sa faca propuneri. Cel putin asa mi s-ar parea logic. Ar fi ciudat sa vina ministrul Justitiei cu o propunere care nu este acceptata de coalitia majoritara sau de presedinte. Ne-am intoarce intr-o situatie pe care tocmai am incheiat-o printr-o decizie importanta".

Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a anuntat in 11 iunie ca i-a trimis presedintelui Klaus Iohannis propunerea de numire a procurorului Oliver-Felix Banila la conducerea DIICOT. Sectia pentru procurori a Consiliului Superios al Magistraturii a avizat favorabil propunerea ministrului Justitiei de numire a procurorului Felix Banila la conducerea Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism (DIICOT).

Potrivit legii, procurorul-sef al DIICOT este numit de presedintele Romaniei, la propunerea ministrului Justitiei, cu avizul CSM. Numirea se face pe o perioada de trei ani, cu posibilitatea reinvestirii o singura data.