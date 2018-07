Judecatorul explica si motivele care au stat la baza acestui demers:

"Dragnea, aseara: ”Este un ofiter ()... care este militar (...) si care mi-a zis ca a participat la niste discutii cu anumiti sefi din niste institutii care spuneau ca a fost aranjat un judecator din complet, dar se lucreaza in continuare.”

Sunt doua aspecte aici:

1. Primul aspect, grav: intalnirea dintre Presedintele Camerei Deputatilor cu un ofiter activ al serviciilor de informatii pentru a discuta de un caz privind mai multe persoane fizice aflat pe rolul instantei supreme. Cand a avut loc? Unde? In ce temei legal? Cine a mai fost de fata? Care sunt institutiile unde se discuta acest caz? De ce participa un ofiter de informatii la acea intalnire? Ce scop avea acea intalnire? Aici ar trebui sa intervina CSM pentru a atrage atentia asupra institutiilor statului in legatura cu implicarea voluntara a unor ofiteri in discutii si analize despre justitie.

2. Al doilea aspect, mult mai grav: declaratia cum ca unul dintre judecatorii cauzei ar fi fost influentat in solutia sa. In aceste conditii, Inspectia Judiciara trebuie sa se sesizeze imediat: sa il audieze ca martor pe Liviu Dragnea pentru a indica numele ofiterului de informatii, acesta din urma sa fie audiat ca martor pentru a indica numele celui care a facut influenta si asupra cui, iar judecatorul in cauza si restul membrilor din complet sa fie audiati. Daca totul a fost o minciuna, trebuie ca CSM sa iasa public sa arate acest lucru, iar independenta completului de judecata si reputatia profesionala a fiecarui membru al completului sa fie aparate! Daca cele relatate sunt reale, sa inceapa de urgenta procedurile judiciare: penale, impotriva celor care au facut instigare la abuz in serviciu (sau santaj ori poate dare de mita); disciplinare sau chiar penale, daca exista magistrati influentati", a scris Danilet pe Facebook.