"DNA este atat o parte a sistemului judiciar romanesc, cat si o autoritate nationala anticoruptie in sensul Conventiei ONU impotriva coruptiei. Prin urmare, Directia are o raspundere majora in indeplinirea mandatului pe care legea i-l confera: combatarea coruptiei la nivel inalt. In acest sens, DNA va trebui sa ramana in continuare o institutie puternica, independenta si relevanta atat timp cat Romania inca se confrunta cu fenomenul coruptiei.

Ma voi stradui sa asigur un interimat echilibrat, sa continuam impreuna cu colegii din DNA munca pe care aceasta institutie a inceput-o acum 15 ani.



Acordam o prioritate absoluta respectarii normelor procedurale, standardelor europene si internationale si drepturile fundamentale ale cetateanului", a declarat Anca Jurma, citata de digi24.ro.