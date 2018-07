"Astazi a avut loc instalarea procurorului-sef interimar. (...) Doamna procuror Anca Jurma a fost delegata in functia de procuror-sef al DNA pe o perioada de sase luni. (...) As dori sa reamintesc cateva din prioritatile Ministerului Public si ale DNA. Prima din ele - lupta anticoruptie va continua cu fermitate. A doua prioritate - aplicarea legislatiei anticoruptie se va efectua in continuare in conformitate cu normele si standardele internationale de eficacitate. (...) DNA va apela la resursele pe care le are, resursele umane de expertiza profesionala care au facut din aceasta Directie una din institutiile cunoscute pe plan european ca fiind furnizoare de expertiza in domeniu", a afirmat Lazar, la ceremonia de preluare a mandatului de catre Anca Jurma.

El a sustinut ca Anca Jurma este "persoana potrivita", care indica faptul ca DNA "are resurse pe profilul necesar in momentul oportun".

Potrivit sefului Ministerului Public, Jurma este un procuror cu experienta mare si cu o foarte buna pregatire profesionala, informeaza Agerpres.

"As dori sa reamintesc cateva din prioritatile Ministerului Public si ale DNA. In Romania lupta anticoruptie va continua cu fermitate. A doua prioritate - aplicarea legislatiei anticoruptie se va efectua in continuare in conformitate cu normele si standardele internationale, de eficacitate si de aparare a drepturilor fundamentale. DNA va apela la resursele pe care le are, resursele umane, de expertiza profesionala, care au facut din aceasta Directie una din institutiile cunoscute pe plan european, ca fiind furnizoare de expertiza in domeniu. Procurorul sef Anca Jurma este tocmai persoana potrivita. Este un procuror cu experienta mare in Ministerul Public, este un procuror cu o foarte buna pregatire profesionala si care, in acest context al devenirii DNA ca un furnizor de expertiza europeana si internationala, a reprezentat tocmai momentul si punctul cheie al acestei expertize. Este o persoana care se bucura de incredere pe plan intern si international. Este exact ceea ce ne trebuie in acest moment", a afirmat procurorul general.