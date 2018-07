"In aceasta vara voi lucra cu colegii mei, cu doamna Olguta Vasilescu, doamna prim-ministru si cu alti colegi si in toamna vreau sa intram in forta cu legea pensiilor. O vom face, este o lege extrem de mult asteptata, este o lege nu usoara, dar este o alta masura pe care trebuie sa o luam pentru a mai indrepta o uriasa nedreptate care exista in Romania de ani buni, o uriasa nedreptate care se face pensionarilor.

Nu va fi usor de adoptat aceasta lege, sunt sigur ca vom avea si aici piedici uriase, pentru ca este un mare bine care se va face pentru o categorie mare de romani, vorbim de milioane de romani care vor beneficia de ea, dar ii asigur ca o vom duce la capat si o vom scoate. Vor incepe discutiile cu asociatiile de pensionari, si nu numai, pana la sfarsitul verii, pana la inceperea sesiunii parlamentare, proiectul va fi finalizat si vom intra in proceduri in forta, in forta constitutionala si legislativa, in asa fel incat pana la sfarsitul sesiunii de toamna, adica pana la sfarsitul acestui an, legea pensiilor sa fie adoptata in Parlament", a declarat presedintele Camerei Deputatilor la Antena 3, citat de digi24.ro.