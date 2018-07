"Eu va spun ce vorbeau Raluca Turcan si Ludovic Orban, si vorbind si cu oameni din PSD, si cu oameni din alte partide. Raluca Turcan i-a promis presedintelui Iohannis ca, daca dumnealui aranjeaza condamnarea mea, ea garanteaza ca da Guvernul jos a doua zi. Condamnarea mea s-a realizat, Guvernul n-a picat. Bun, nici acum nu au inteles si nu vor intelege niciodata ce inseamna acest partid, ce inseamna PSD. (...) Nu-s prost. E clar ca miza principala a lui Iohannis este ca eu sa nu mai exist.", a spus Liviu Dragnea.

Cand a fost intrebat daca el crede ca Iohannis a contribuit la condamnarea sa, acesta a spus: "Da. Asta este parerea mea".

Acesta a povestit ca un ofiter al serviciilor secrete i-a spus ca a participat la o intalnire cu sefii unor institutii, iar acestia vorbeau ca au "rezolvat un judecator" din dosarul sau privind angajarile fictive si vor lucra in continuare pentru a-i face sa-l condamne.

"Este un ofiter, nu ii dau numele pentru ca sunt un om de caracter, care mi-a zis ca a participat intamplator la o discutie cu niste sefi din niste institutii si care au zis "Domnule, deocamdata am rezolvat doar un judecator, dar lucram in continuare". Eu nu ii dau numele, este militar, daca tine la onoarea militara si nu are mize mici si nu vrea sa stea cu piatra asta pe inima toata viata, poate ar fi bine sa iasa sa spuna lucrurile astea, pentru ca maine ar putea sa i se intample lui asa ceva", a mai afirmat liderul social-democratilor, potrivit News.ro.