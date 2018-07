In opinia lui, motivul principal pentru care seful statului a semnat decretul de revocare din functia de procuror-sef a Laurei Codruta Kovesi a fost tocmai teama de suspendare.

"Eu cred ca asta a fost motivul principal pentru care semnat decretul de revocare (teama de suspendare - n.r.). Cat a stat, 31 sau 32 de zile? Din cate intelesesem, nu avea de gand sa o faca, sa semneze decretul de revocare. Nu avea niciun fel de rezerva in a dispretui o decizie a CCR si Constitutia, in general, ci doar teama suspendarii, pentru ca nu are decat un singur obiectiv, si anume, un al doilea mandat. Pentru a cauta o perioada protectie, pentru a avea in continuare imunitate, sa nu raspunda pentru niste fapte pentru care pana la urma trebuie sa raspunda. Nu s-a vorbit foarte mult. Bineinteles, toata presa cu epoleti nu are voie sa abordeze acest subiect tabu, si anume, acel dosar in care se reclama faptul ca a obtinut casa intr-un mod ilegal, prin fals, fals dovedit de instanta. De asemenea, la cateva sute de mii de euro pe care trebuie sa le dea inapoi statului roman - si refuza lucrul asta - bineinteles, spera ca sa aiba in continuare imunitate si protectie si din inaltimea dealului Cotroceniului sa dea lectii de morala, de legislatie si sa vorbeasca despre penali", a declarat Dragnea la Antena 3.

In ceea ce priveste revocarea "in sine" a Laurei Codruta Kovesi din functia de procuror-sef al DNA, Dragnea spune ca este "un prim pas", dar unul mic, "mult mai mic decat cred unii", scrie Agerpres.



"Doar schimbarea doamnei Kovesi din fruntea DNA-ului nu rezolva problemele, nu se rezolva toti acesti ani de abuzuri ingrozitoare, de incalcare a Constitutiei, de frant mii de destine, de distrus vieti, de distrus companii, acesti ani de amenintari, santaj, de probe obtinute intr-un mod nelegal, prin amenintari fara echivoc si fara perdea. Nu rezolva marea problema a sistemului. (...) Actiunea trebuie sa continue, in sensul ca nu trebuie sa avem niciun fel de ezitare in ceea ce priveste pozitia noastra de sustinere pana cand legile justitiei sa fie promulgare, publicate si intrate in vigoare, pana cand cele doua coduri penale si Codul civil sa fie promulgate, publicate si intrate in vigoare. Sa finalizam ceea ce am inceput, si anume, dezbaterea si modificarea legilor privind siguranta nationala, ca aceia care au semnat protocoalele secrete, ilegale, neconstitutionale sa raspunda pentru ele. Sa continuam presiunea pentru ca acele protocoale sa fie denuntate. Sa adoptam legea depusa la parlament pentru a declara protocoalele respective si efectele lor ilegale (...). Si, de asemenea, sa sprijinim ministrul justitiei ca activitatea Inspectiei Judiciare sa nu fie blocata", a afirmat liderul PSD.