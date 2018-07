"Nu comentez speculatii si presupuneri. Din punctul meu de vedere in momentul in care fostul procuror-sef al DNA a spus ca ramane procuror, subiectul a fost inchis pentru ca statul magistratilor este clar si neechivoc. Magistratii nu fac politica. Un proiect pentru Romania trebuie sa aiba la baza obiective comune care sunt mai importante decat o persoana sau alta. Eu unul asa vad lucrurile. Unificarea Dreptei, a fortelor democratice, se face in primul rand in jurul unor valori si a unui program pentru Romania. Candidatii, oricare ar fi ei, ar trebui sa fie o consecinta a acestei abordari si acestia trebuie sa fie alesi in jurul unor criterii de integritate, cinste si profesionalism dovedit. Doar asa putem reforma clasa politica", a declarat miercuri fostul prim-ministru Dacian Ciolos, actual lider al partidului Miscarea Romania Impreuna, potrivit Hotnews.ro.

Dacian Ciolos a mai spus si ca relatia cu USR nu doar ca va continua, dar se va si consolida.

"Colaborarea noastra cu USR e bazata pe valori comune si pe obiective comune de constructie care vizeaza viitorul Romaniei. Pe aceste baze relatia va continua si se va consolida", a adaugat Ciolos.