"Daca cineva acum se bucura ca lupta anticoruptie inceteaza sau incetineste, nici vorba. Lupta anticoruptie trebuie sa mearga inainte si va merge. (...) DNA este un corp de profesionisti foarte bine pregatiti, DNA trebuie si va merge mai departe. Lupta anticoruptie va merge si cu toata forta mai departe. Acest pas pe care l-am facut luni nu mi-a schimbat parerea despre activitatea DNA si inclusiv activitatea doamnei Kovesi. Au facut o treaba foarte buna, sunt oameni foarte bine pregatiti si aceasta activitate trebuie apreciata. Eu am apreciat-o tot timpul si i-am sprijinit tot timpul si pot sa spun fara niciun fel de problema ca voi sprijini in continuare poate si mai mult lupta anticoruptie", a declarat Iohannis, intrebat cu privire la argumentele pe baza carora a decis revocarea din functia de procuror-sef al DNA a Laurei Codruta Kovesi.

El a reiterat ca respecta statul de drept si Constitutia, subliniind ca nu spune aceste lucruri "de complezenta sau de slogan".

"Eu imi doresc pentru Romania o intarire a statului de drept, o intarire a democratiei. Calea romaneasca trebuie sa fie calea democratiei consolidate care se bazeaza pe valorile noastre, pe care se bazeaza si NATO si UE. De aceea suntem aici. Noi nu suntem musafiri, suntem aici membri cu drepturi depline. Calea romaneasca este calea valorilor democratice si a statului de drept. Eu imi doresc pentru tara mea o intarire a statului de drept si atunci este evident ca primul om in stat este primul care respecta statul de drept, respecta deciziile Curtii Constitutionale. Drept pentru care am pus in aplicare decizia CCR. In niciun moment nu a fost pentru mine sa nu respect Constitutia, statul de drept, dimpotriva, eu imi doresc ca acest pas pe care l-am facut sa fie inteles ca si un pas in supremul respect pentru Constitutie", a afirmat Iohannis.

Presedintele Klaus Iohannis participa la summitul NATO care se desfasoara miercuri si joi la Bruxelles, scrie Agerpres.

Seful statului a semnat luni decretul de revocare din functia de procuror-sef al DNA a Laurei Codruta Kovesi.