"Stiu ca exigentele cetatenilor sunt din ce in ce mai mari, e normal sa fie asa, dar in doi ani nu pot fi rezolvate toate problemele Capitalei. Se puteau revolutiona domenii, daca toata lumea din primarie, ministere, autoritati era la fel de determinata ca mine. Si daca legislatia, modificata abia acum, ne-ar fi permis. Important este sa avem un plan pe care sa-l urmam cu tenacitate. Iar rezultatele nu vor intarzia sa apara.

Chiar daca un bilant in adevaratul sens al cuvantului se poate face doar la finalul unui mandat de 4 ani, consider normal ca la fiecare aniversare a preluarii functiei de Primar General sa prezint bucurestenilor lucrurile bune pe care le-am facut si proiectele care urmeaza.

Azi va invit sa urmariti un material despre trafic si infrastructura rutiera, iar in zilele urmatoare, alte domenii de maxim interes pentru bucuresteni", a scris Gabriela Firea pe Facebook.