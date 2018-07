"In perspectiva preluarii de catre Romania, in prima jumatate a anului 2019, a Presedintiei Consiliului UE, premierul Viorica Dancila a subliniat angajamentul ferm al autoritatilor romane de a asigura un mandat de succes. Seful Executivului a evidentiat obiectivul Romaniei de a contribui, de o maniera constructiva, la definirea si promovarea interesului comun european, la asigurarea unitatii si coeziunii intre statele membre, precum si la reapropierea cetatenilor de Uniunea Europeana. De asemenea, a exprimat dorinta Guvernului Romaniei de a continua cooperarea apropiata si eficienta cu Comisia Europeana in ceea ce priveste facilitarea procesului decizional la nivel european, in perspectiva exercitarii de catre Romania a responsabilitatilor ce revin Presedintiei Consiliului UE.



Cei doi oficiali au agreat necesitatea asigurarii unui consens general pentru sustinerea obiectivelor pe care Romania si le-a propus inainte si in timpul Presedintiei Consiliului UE, fiind necesara implicarea tuturor actorilor institutionali, sociali si politici", se arata intr-un comunicat al Guvernului.

De asemenea, premierul a prezentat si prioritatile Presedintiei Romaniei a Consiliului UE cu privire la principalele dosare aflate pe agenda europeana, precum procesul de reflectie privind viitorul UE, discutiile pe marginea viitorului Cadru Financiar Multianual si negocierile privind Brexit.

"Prim-ministrul Viorica Dancila a aratat disponibilitatea deplina a Romaniei pentru canalizarea eforturilor viitoarei Presedintii romane a Consiliului UE in directia asigurarii unui progres substantial in viitorul Cadru Financiar Multianual 2021-2027, dosar de importanta majora pentru Uniune. Totodata, a subliniat importanta mentinerii unei abordari a Comisiei Europene in sensul unor propuneri privind viitorul Cadru Financiar, care sa asigure faptul ca politica de coeziune si politica agricola comuna raman principalele politici investitionale ale Uniunii, evidentiind, in context, asteptarea ca rolul important al acestora sa fie reflectat corespunzator in nivelul alocarilor aferente acestora.

Totodata, prim-ministrul a prezentat ultimele evolutii in ceea ce priveste reforma si modificarile din sistemul judiciar si a aratat ca finalizarea MCV ramanere un obiectiv important pe agenda guvernamentala", mentioneaza sursa citata.