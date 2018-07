"Intrebare – Care este reactia Frantei la anuntul de ieri privitor la revocarea de catre presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a procurorului sef anticoruptie, Laura Codruta Kövesi ?

Raspuns – Procurorul sef al Directiei Nationale Anticoruptie, Laura Kövesi, pe care dl Jean-Yves Le Drian a intalnit-o in cadrul vizitei efectuate la Bucuresti pe 11 aprilie, a avut un rol determinant in progresele atinse de Romania in cursul ultimilor zece ani in domeniul respectarii statului de drept si al luptei impotriva coruptiei.

Suntem atasati ireversibilitatii acestor reforme.

Aflandu-ne la doar cateva luni inainte de presedintia romana a Consiliului Uniunii Europene, Franta, alaturi de partenerii sai europeni, va ramane vigilenta cu privire la situatia statului de drept in Romania, in special in cadrul mecanismului de cooperare si verificare", se arata intr-un comunicat publicat pe site-ul oficial al diplomatiei franceze.