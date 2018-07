"Procurorii sunt ingrijorati in legatura cu situatia care s-a generat, dar aceasta ingrijorare nu-i impiedica sa-si indeplineasca in continuare cu fermitate rolul pe care il au pentru apararea ordinii de drept, rolul lor constitutional. Este o situatie sensibila care este in jurul nostru si nu trebuie sa v-o descriu eu", le-a spus Lazar jurnalistilor, la sediul CSM, intrebat daca, dupa revocarea Laurei Codruta Kovesi, procurorii vor fi subordonati politic.

El a adaugat ca deciziile Curtii Constitutionale sunt obligatorii si trebuie puse in executare.

"In acest moment, este o situatie sensibila in care procurorii sunt ingrijorati de ceea ce va urma. Dar ramane si la intelepciunea oamenilor cu activitate publica sa arate ca n-a fost ceva care sa urmareasca punerea sub control a DNA, ci a fost ceva care sa reprezinte o contributie. Este o provocare si pentru cei care au luat acesta decizie", a afirmat Lazar.

In opinia sa, magistratii romani - judecatori si procurori - au ajuns la un nivel de maturitate "in care nu mai pot fi invinsi".

"Vor fi in masura sa demonstreze acum sau niciodata ca au ajuns la o maturitate sa-si indeplineasca rolul lor constitutional in statul de drept - sa apere cadrul legal, sa apere ordinea de drept, sa arate ca au constiinta unui corp al magistraturii care sa functioneze coerent si competent, sa actioneze unit si nu sa dea curs acelor incercari 'divide et impera' pe care le-am vazut in spatiul public", a sustinut Augustin Lazar, inainte de inceperea sedintei CSM.

Lazar, despre misiunea viitorului procuror-sef al DNA

Viitorul procuror-sef al DNA va avea o misiune sensibila, care il va provoca sa-si arate nivelul de expertiza si sa arate contributia pe care o poate aduce la cresterea increderii in institutie, a declarat, miercuri, procurorul general al Romaniei, Augustin Lazar.

El a explicat ca acesta a fost criteriul atunci cand a delegat-o pe Anca Jurma pentru functia de procuror sef al DNA, scrie Agerpres.



"Asa m-am gandit atunci cand am luat decizia de a o delega pe doamna Jurma in functia de procuror-sef, intrucat domnia-sa este o persoana experimentata, este un procuror experimentat al DNA, este un diplomat al Ministerului Public, este vicepresedinte al retelei internationale anticoruptie din Europa si este foarte bine cunoscuta atat la nivel european, cat si la nivel intern", a spus Lazar.

El a afirmat ca aceasta este un procuror echilibrat, care sa ia masuri intelepte, "in acest moment care este foarte sensibil pentru Ministerul Public".

"Ceea ce se reproseaza public acum activitatii DNA nu este in nicun caz incisivitatea si anchetele pe care le face, sunt destui care sa faca anchete. Trebuie sa fie si procurori care sa asigure si echilibrul, sa ia niste masuri intelepte, echilibrate. (...) Procurorul delegat trebuie sa arate ca are capacitatea de a echilibra lucrurile atat in interior, cat si de a avea un bonus de credibilitate externa", a mai spus Lazar.

El considera ca este esential ca o institutie anticoruptie, care este cunoscuta ca fiind intre primele cinci recomandabile pentru schimb de bune practici la nivel international, trebuie sa-si pastreze aceasta credibilitate prin oameni credibili.