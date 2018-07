"Legea Offshore a ajuns la votul final intr-o forma care nu a fost propusa si dezbatuta de parlamentarii din comisiile de specialitate, asa cum ar fi fost normal intr-o tara democratica, ci intr-o forma dictata de Liviu Dragnea in spatele caruia s-au incolonat toti parlamentarii PSD-ALDE fara sa clipeasca, desi nu stiu care va fi impactul ei", arata USR prin intermediul unui comunicat.

"Ceea ce s-a intamplat ieri in Parlament la votul final pe Legea Offshore arata ca Romania este o tara in care Liviu Dragnea face legea, de la justitie la economie, de la DNA la gaze naturale. In timp ce membrii comisiilor parlamentare care urmau sa dea raport pe Legea Offshore incercau sa inteleaga si sa dezbata propunerea de taxare progresiva venita de la majoritatea parlamentara, Liviu Dragnea o prezenta la televizor si facea desene mai ceva ca in campania electorala din 2016, despre incasarile la bugetul de stat. Mesajul a fost unul cat se poate de clar – orice companie care va investi in proiecte mari in Romania va trebui sa treaca prin biroul lui Liviu Dragnea pentru a primi binecuvantare. O atitudine demna de un jupan care vede in Romania un Teleorman mai mare", a declarat deputata USR Cristina Pruna, membra in Comisia de Industrii din Camera Deputatilor.

O serie de calcule facute de deputatul USR Catalin Drula arata ca Liviu Dragnea a mintit ieri la televizor in legatura cu impozitul pe veniturile offshore vorbind de zeci de miliarde de dolari ca viitoare incasari pentru stat. Liderul PSD nu a mentionat ca pana la 60% din venitul suplimentar al companiilor se poate deduce ca investitie, deci incasarile din impozit vor fi la aproximativ 40% fata de ceea ce prezentat Liviu Dragnea.

"Acuz aceasta majoritate parlamentara de superficialitate si rea-credinta. Este de neconceput ca problemele de importanta strategica, asa cum este cazul exploatarilor petroliere offshore, sa treaca de Parlament fara ca Guvernul care initiaza demersul legislativ sa se fi ingrijit sa realizeze studii de impact economic si social pentru fundamentarea politicilor statului roman. Este incalificabil gestul majoritatii parlamentare de a pune pe masa comisiilor de raport la nivelul camerei decizionale, fara a se acorda un timp adecvat de analiza, un set de amendamente care schimba substantial cadrul fiscal aplicabil operatiunilor offshore si care genereaza beneficii dificil de identificat pentru statul roman", a declarat senatoarea USR Ramona Dinu, membra in Comisia pentru dezvoltare si strategie economica.

USR a reusit sa introduca trei amendamente in proiectul de lege care urmaresc crearea unui cadru legislativ coerent pentru cei care desfasoara activitati petroliere, conservarea biodiversitatii in zonele de exploatare, precum si protejarea intereselor persoanelor din comunitatile locale limitrofe viitoarelor operatiuni petroliere.

Lipsa de transparenta, discutiile in spatele unor usi inchise si fuga de raspundere a ministerelor si a celorlalte institutii ale statului ne-au adus in punctul in care exploatarea gazelor din Marea Neagra este pusa sub semnul intrebarii.

"USR sustine ca proiectul de exploatare al gazelor din Marea Neagra poate avea un impact benefic asupra pietei interne, dar nu facut pe genunchi, in biroul domnului Dragnea. Acest tip de negociere ascunsa a viciat dezbaterea publica. In loc sa discutam despre beneficiile exploatarii gazelor din Marea Neagra pentru securitatea energetica, despre relansarea industriei si despre cresterea numarului de conectari la retelele de gaze naturale, dezbaterea a fost poluata de tot felul de teorii conspirationiste", a conchis deputata Cristina Pruna.

USR analizeaza alaturi de partidele de opozitie motivele pentru a ataca la Curtea Constitutionala Legea Offshore.