"Condamnatul Liviu Dragnea este complet deraiat, urmareste sa scufunde intreaga Romanie odata cu el. Liviu Dragnea a devenit un pericol real si iminent pentru democratia romaneasca, pentru interesele Romaniei ca stat membru al UE si NATO. Am avertizat, in urma cu trei saptamani, asupra obsesiei bolnavicioase a acestui individ de a proceda la suspendarea presedintelui Romaniei, Klaus Iohannis. Singurul obiectiv al lui Liviu Dragnea este unul strict personal, acela de a se sustrage unei decizii a instantei de judecata si riscului de a ajunge in puscarie. Pentru acest lucru este dispus sa intoarca intreaga Romanie pe dos, considerandu-se un 'stapan de cetateni' si nu reprezentantul acestora. Dovada sta tocmai in faptul ca a ajuns sa foloseasca pozitia de presedinte ale Camerei Deputatilor pentru a se sustrage rigorilor legii, falsificand mandatul primit in alegeri, intrucat PSD nu a solicitat, si prin urmare nici nu a primit, girul romanilor pentru ceea ce face astazi", afirma Orban, intr-un comunicat transmis, potrivit Agerpres.

El subliniaza ca "in democratie, votul prin care cetatenii te investesc cu incredere nu-ti da dreptul sa faci orice, iar atunci cand o majoritate parlamentara considera astfel nu se poate vorbi decat despre 'o dictatura a majoritatii'".

"Astazi, dupa confiscarea Parlamentului si Guvernului de catre Liviu Dragnea si clica sa, institutia Prezidentiala a ramas singura institutie fundamentala, legitimata prin vot de cetateni, fidela valorilor democratice si europene. Acest lucru se datoreaza modului in care presedintele Klaus Iohannis a inteles sa-si indeplineasca atributiile functiei in care a fost ales de romani, in acord cu angajamentele tarii noastre ca stat membru al Uniunii Europene si al NATO. Majoritatea institutiilor statului roman se afla deja in controlul deplin al lui Liviu Dragnea si al PSD, fapt grav ce instituie adevaratul 'stat parale'" cu interesele legitime ale romanilor", adauga Orban.

Liberalul sustine ca, in ultimele zile, Liviu Dragnea este "transfigurat, o persoana care nu-si mai poate stapani nervii, ratoindu-se la toti cei care indraznesc sa-i puna la indoiala realitatea paralela pe care vrea sa le-o inoculeze cetatenilor".

"Este stupefianta tirada de amenintari si intimidari la care recurge acest individ caruia ratiunea i-a scapat de sub control!", spune Ludovic Orban.

El conchide ca Partidul National Liberal va fi in mod ferm alaturi de presedintele Klaus Iohannis.

"PNL va folosi toate parghiile de care dispune pentru a mentine parcursul occidental al Romaniei", arata Orban.

De asemenea, presedintele PNL le transmite un avertisment parlamentarilor PSD-ALDE.

"Ii avertizez, inca o data, pe parlamentarii PSD si ALDE sa nu intre in jocul iresponsabil si lipsit de ratiune al lui Liviu Dragnea. Daca acum au uitat de cetatenii pe care ii reprezinta, sa aiba in vedere macar faptul ca se vor afla din nou in fata alegatorilor, pe care nu-i vor mai putea pacali", conchide Orban.

Suspendarea presedintelui trebuie sa fie o optiune serioasa, a declarat joi presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, care a anuntat ca acest lucru va fi decis luni, intr-o sedinta a coalitiei de guvernare.

"Eu am discutat acum cu domnul Tariceanu si i-am spus ca, din punctul meu de vedere, suspendarea presedintelui trebuie sa fie o optiunea serioasa pentru ca, daca doar stam si ne plangem, nu respecta azi Constitutia, nu respecta maine Constitutia, poate mai trimite una alt consilier prezidential sa ameninte un alt judecator de la CRR, o fi trimis consilieri prezidentiali sa ameninte si judecatori la ICCJ. (...) Si daca noi doar stam si constatam, nu ne exercitam un atribut important al acestui for care este forul suprem din Romania", a declarat Dragnea la Parlament.