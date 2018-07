"Am convingerea ca acesta este inceputul sfarsitului pentru Liviu Dragnea".

A trecut de o linie rosie si nu va fi iertat de romani. Ordinele politice date la TV pentru ministrul Finantelor si seful ANAF sa il execute fiscal si de urgenta pe Klaus Iohannis, noua amenintare cu suspendarea din functie a presedintelui Romaniei tradeaza mai degraba disperare. Disperare am vazut si ieri, la votul pe Codul penal, cand Dragnea a fost obligat sa fure un vot de la PMP, chiar in timpul plenului, ca sa isi treaca legea care ii sterge condamnarea.

La 3 voturi! Liviu Dragnea isi pierde sprijinul alor lui, semn ca si unii pesedisti mai au, daca nu urechi ca sa auda strigatul de revolta al romanilor cinstiti, macar instinct de conservare”, a scris Barna, pe Facebook, potrivit stirileprotv.ro.



Capatul cerut de Liviu Dragnea inseamna distrugerea Romaniei si din ce in ce mai multi romani simt dezamagire si revolta fata de aceasta putere toxica si abuziva care arunca Romania inapoi in trecut. Daca nu se vede in strada, se vede in sondaje si din discutiile cu oamenii. USR va lupta ca Liviu Dragnea sa nu isi implineasca planul fatal pentru viitorul nostru. Nu Romania va ajunge la capat, ci Dragnea, la capatul carierei lui construite pe furt si abuz", a incheiat Barna.