"In sedinta din data de 04.07.2018, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotarat apararea independentei sistemului judiciar fata de atacurile recente ale unor reprezentanti ai celorlalte puteri.

Discursurile unor lideri politici din cadrul intalnirii publice 'Stop abuzurilor din justitie', din data de 09.06.2018, au pus sub semnul indoielii corectitudinea derularii procedurilor judiciare, afectand in mod grav independenta sistemului judiciar. De asemenea, afirmatiile facute in cadrul unei emisiuni TV din data de 10.06.2018, de catre presedintele Camerei Deputatilor, sunt de natura sa genereze presiuni cu privire la modul de instrumentare a unei cauze penale.

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii asigura societatea romaneasca de faptul ca magistratura isi exercita atributiile conform standardelor constitutionale si face un apel ferm la responsabilitate din partea clasei politice, in vederea garantarii respectarii principiilor separatiei si al echilibrului intre puterile statului", se arata intr-un comunicat.