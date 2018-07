"Nu am acceptat invitatia nici eu nici domnul Tariceanu. Nu aveam de ce sa merg acolo sa raspund la invitatia unui presedinte care nu respect Constitutia, care blocheaza activitatea Parlamentului, un presedinte de la care nu simtim dorinta de colaborare institutionala. Un presedinte care gireaza plangeri penale pentru inalta tradare impotriva premierului. Care ii cere premierului sa isi dea demisia. Care merge la discutii despre programul financiar multianual si nu discuta nici cu premierul, Parlamentul, ce angajamente verbale face in numele statului roman. Am ales sa nu fim acolo sa facem parte dintr-o poza in care directorul SIE a fost validat. Si aici trebuia sa depuna juramantul", a declarat Liviu Dragnea.

Acesta este de parere ca Gabriel Vlase ar fi trebuit să depună jurământul la Parlament, potrivit Mediafax.

"Si am ajuns la concluzia ca nu avem de ce sa mergem acolo sa fim parte dintr-o poza in care directorul SIE, care a fost votat de Parlamentul Romaniei aici, si aici trebuie sa depuna juramantul, pentru ca asta este forul suprem al acestei tari, l-am votat, l-am sustinut, ii dorim succes in continuare, e suficient. Nu aveam de ce sa mergem in aceasta poza", a adaugat presedintele PSD.