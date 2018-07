"M-am consultat cu juristii. Forma actuala a Codurilor penale nu poate afecta cu absolut nimic buna colaborare dintre Romania si partenerii externi in ceea ce priveste infractionalitatea economico-financiara, in ceea ce priveste combaterea terorismului, a traficului de droguri, combaterea traficului cu fiinte umane. Nu exista niciun fel de temere sau prevedere din aceste Coduri penale care sa afecteze aceasta colaborare", a declarat presedintele Camerei Deputatilor, citat de adevarul.ro.

In urma modificarilor la Codul penal, Comisia Europeana a reactionat prin intermediul unui comunicat ca va interveni cu toate mijloacele pe care le are la dispozitie in vederea asigurarii compatibilitatii legilor din Romania cu legislatia comunitara.



"Urmarim cu atentie reforma sistemului judiciar din Romania. Vom examina textele finale ale legii si compatibilitatea cu legislatia europeana. Ca un garant al tratatelor internationale, nu vom ezita sa luam masurile necesare pentru respectarea lor", a transmis Comisia Europeana.