Intrebat daca, in urma redefinirii celor doua infractiuni de care e acuzat - abuz in serviciu si grup infractional organizat - scapa de cele doua acuzatii, Dragnea a spus: "Eu nu cred. Mai aveti alte intrebari? Sincer!"

El a sustinut ca "stie ce-l asteapta", dar vrea sa lase in urma sa mai multa incredere in justitie, context in care a reluat unele acuzatii la adresa presedintelui Klaus Iohannis, scrie Agerpres.

"O spun de un an de zile - mi-am asumat aceste lucruri si in campania electorala, si ulterior si stiam ce ma asteapta si stiu ce ma asteapta, numai ca nu pot sa plec ca prostul din aceasta viata si din aceasta functie - si o spun pe romaneste ca la noi, in Teleorman. Adica vreau sa duc aceasta lupta pana cand sper ca fiecare roman - si dumneavoastra si oricare din aceasta tara - sa stie ca poate avea incredere in justitie, chiar daca nu suta la suta. Nu in situatia in care suntem. Nu vorbiti de faptul ca e un presedinte la Cotroceni care calca in picioare Constitutia, care trimite un consilier sa ameninte un judecator constitutional, care a obtinut case prin fals si care refuza sa dea sute de mii inapoi la statul roman. Nu vorbiti de faptul ca s-au obtinut denunturi prin santaj, prin amenintari, ca au fost sume falsificate in dosare si ca sunt oameni care stau in puscarii degeaba, nevinovati, oameni care au iesit din puscarie si dovedit de CEDO ca au stat nevinovati. Aveti o problema cu aceasta obsesie. Cand am spus lucrul acesta, am spus ca s-ar putea sa nu scap si nu cred ca o sa scap. Dar vreau, macar cand am terminat aceasta functie, sa stiu ca am lasat - impreuna cu colegii mei pe care ii felicit ca rezista la toate aceste mizerii si amenintari - ca lasam o tara mai buna. Asta este obiectivul nostru si din punct de vedere al drepturilor si libertatilor fundamentale si din punct de vedere economic si social. Si eu cred ca Dumnezeu ne va ajuta", a afirmat presedintele PSD, la Palatul Parlamentului.