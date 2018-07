Afirmatia sa a venit in contextul anuntului facut de Klaus Iohannis care a spus ca va folosi toate instrumentele constitutionale pentru a contesta Codurile penale.

"Nu ma surprinde, pentru ca presedintele Iohannis a folosit in mod abuziv toate instrumentele si atributiile pe care le are in Constitutie pentru a bloca si alte legi, legi care tin de guvernare, care tin de programul economic - Fondul Suveran de Dezvoltare si Investitii, sprijin pentru fermierii romani si multe alte legi - legea salarizarii, doar-doar poate le iese aceasta dorinta care nu are legatura cu democratia de a gasi mijloace prin care acest guvern sa fie dat jos nu prin mijloace parlamentare si constitutionale. Nu e o surpriza faptul ca a anuntat ca ataca (la CCR - n.r.). Trebuie sa stea la rand, am inteles ca ataca si ceilalti din Opozitie", a afirmat Dragnea, la Parlament.

El a adaugat ca "a venit momentul sa raspunda si la criticile DNA si PICCJ". "Doar ca e momentul sa le citesc cu atentie. Parlamentul are niste atributii foarte serioase in arhitectura statului roman si anume atributul fundamental al legiferarii. Aceste amendamente care au fost introduse, care au fost aprobate in Codul penal, in Codul de procedura penala, in legile Justitiei, dupa ce se aproba aici trec prin filtru constitutional. O sa treaca sigur si prin retrimiterea de catre presedinte la Parlament. Pana la urma, noi suntem in situatia in care Parlamentul Romaniei este amenintat din toate partile, este presat din toate partile sa voteze intr-un fel sau altul sau sa nu voteze intr-un fel sau altul. Cand Parlamentul sau altcineva a facut presiuni asupra unei alte institutii sa nu adopte o decizie intr-un fel sau altul?", a adaugat liderul PSD, potrivit Agerpres.

Miercuri, presedintele Klaus Iohannis a anuntat ca va contesta la CCR Codul penal si Codul de procedura penala.



"Despre continutul Codului penal modificat voi avea o prezentare mai lunga atunci cand voi contesta la CCR acest act normativ. De asemenea, este bine de stiut ca si Codul de procedura penala, la care m-am referit acum cateva zile, este in pregatire pentru a fi contestat la CCR. Modificarile care s-au facut in buna masura sunt fie inutile, fie chiar toxice si daunatoare si am de gand sa folosesc toate instrumentele constitutionale pentru a contesta aceste doua acte normative - Codul penal si Codul de procedura penala", a spus Iohannis, la Cotroceni.

Presedintele a afirmat ca adoptarea Codului penal este un eveniment de-a dreptul revoltator, subliniind ca ceea ce se intampla reprezinta dictatura majoritatii.