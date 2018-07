Acesta a raspuns acuzatiilor opozitiei, care sustine ca modificarile Codului Penal au fost facute special pentru el, mentionand faptul ca presedintele Klaus Iohannis dar si un grup restrans de persoane a decis in urma cu un an ”anihilarea” lui.

Codul penal adoptat de Parlament este unul dedicat justitiabililor din Romania, a spus presedintele Camerei Deputatilor.

"Este un cod penal dedicat justitiabililor din Romania. De 1 an si jumatate m-am saturat de aceste petarde aruncate de unii si de altii. Decizia a fost ca eu sa fiu anihilat. Maine poate sa-mi faca 1000 de dosare.

Discutam de posibilitatea ca Romania sa devina total independenta energetic, un statut la care putini dintre noi visam.

In aceste zile noi trebuie sa luam niste decizii foarte importante. Trebuie sa ne punem niste intrebari, de ce au ajuns in Camera Deputatilor in aceasta forma. Ce ne intereseaza foarte mult, ca nu intreaga cantitate care se extrage din Marea Neagra sa plece din Romania. La asta nu se poate ceda.

In aceste zile, azi, maine, poimaine, va trebui sa fie un vot si sa gasim un echilibru. Nu ma surprinde, pentru ca presedintele iohannis a folosit in mod abuziv toate intrumentele pentru a bloca legi. Fondul Suveran de Dezvoltare si Investitii si multe alte legi, doar doar le iese aceasta dorinta care n-are legatura cu democratia. Nu poate fi o surpriza ca ataca. Trebuie sa stea la rand, ca am inteles ca ataca si altii.



Liviu Dragnea sustine ca toate aceste modificari trec printr-un filtru constitutional, din moment ce sunt contestate la CCR.

"Aceste amendamente care au fost introduse in legile justitiei trec prin filtrul constitutional. Pana la urma suntem in situatia in care Parlamentul este presat din toate pozitiile sa nu votese intr-un mod sau altul".

Chestionat de o ziarista despre modul in care comenteaza zvonurile potrivit carora a incercat sa isi negocieze solutia in dosarul Teleorman prin negocieri subterane, Liviu Dragnea i-a cerut sa mearga la Parchetul General si sa spuna de unde are astfel de informatii.

"M-am saturat de prostiile astea. Cu cine sa negociez de la Statul Paralel, cu Pahontu? Eu va cer public sa faceti o plangere la Parchetul General.

Eu nu vreau sa plec ca prostul din aceasta viata si din aceasta functie. Fiecare roman sa stie ca poate avea incredere in justitie. Nu vorbiti de faptul ca la Cotroceni avem un presedinte care incalca Constitutia." a declarat Liviu Dragnea, potrivit stirileprotv.ro.