"S-au batut cu pumnul in piept ca fac transplant pulmonar in Romania si l-au lasat pe Calin sa moara, aratand inca odata ca ceea ce strica ei (pentru ca ei sunt statul!), oamenii nu pot repara. Nici macar atunci cand se aduna si doneaza peste 200.000 de euro in doar 5 zile.

Au schimbat Codul Penal ca sa il scape pe Dragnea si pe toti nenorocitii care au furat din banii spitalelor si din banii de medicamente.

Fac legi care sa interzica "antiromanismul" in timp ce ei il practica in fiecare zi, ii vedem cu burdihanele si cefele lor late sau cu frizurile lor perfecte cum explica ce este romanismul si ce inseamna patriotismul.

Ii vedem infasurati in drapel de ziua tricolorului, impopotonati la evenimente mondene sau tantosi prin parlament, aratand un singur lucru: ca au puterea. Ca am fost cu totii atat de prosti sa ii lasam sa ia puterea, pacalind oamenii cu minciunile lor ordinare.

O sa treaca insa si vremea nesimtitilor, a imbuibatilor, a toapelor si a analfabetelor!

S-ar putea sa dureze luni, s-ar putea sa dureze ani... dar vremea lor va trece. Vremea lor va trece pentru ca lumea lor deja nu mai exista in afara granitelor acestei nefericite tari, dupa cum nici ei nu exista in afara spatiului in care propaganda lor inca da roade", a scris Vlad Voiculescu pe Facebook, dupa ce modificarile Codului Penal au fost votate in Parlament.