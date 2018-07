"„Astazi s-a votat in Parlamentul Romaniei Codul Penal - o modificare sau, ca sa fiu mai exact, mai multe modificari la Codul Penal.

Doresc sa comentez pe scurt acest eveniment, pe care il consider de-a dreptul revoltator. Este, pur si simplu, inadmisibil cum a transformat PSD procedurile parlamentare si cum se actioneaza in ziua de azi in Parlament. Ceea ce se intampla in aceste zile se numeste dictatura majoritatii si este profund daunatoare democratiei.

Avem o sumedenie de politicieni in Romania care clameaza ca noi trebuie sa dam mai mult atentie Parlamentului. Pentru asta, in primul rand, Parlamentul trebuie sa-si dea atentia cuvenita.

PSD a trecut in timp record Codul Penal prin Parlament, cu un simulacru de dezbatere in Camera Deputatilor, si acest lucru este profund daunator.

PSD a reusit in scurt timp sa distruga demnitatea actului de legiferare. A reusit in scurt timp sa transforme dezbaterile din Parlament intr-o dezbatere lipsita de transparenta, cu un rezultat previzibil. Se trece cu tavalugul peste argumentatia Opozitiei.

Asta despre procedura. Despre continutul Codului Penal modificat voi avea o prezentare mai lunga atunci cand voi contesta la Curtea Constitutionala acest act normativ. De asemenea, este bine de stiut ca si Codul de Procedura Penala, la care m-am referit acum cateva zile, este in pregatire pentru a fi contestat la Curtea Constitutionala.

Modificarile care s-au facut, in buna masura, sunt fie inutile, fie chiar toxice sau daunatoare, si am de gand sa folosesc toate instrumentele constitutionale pentru a contesta aceste doua acte normative, Codul Penal si Codul de Procedura Penala.", a spus Klaus Iohannis.